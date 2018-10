"Il Movimento Pentastrattista Italiano” sbarca per la seconda volta in quattro anni a Roma.

Dopo i fortunati <> del Pan di Napoli (2015), di Palazzo della Cultura di Reggio Calabria (2017) e di Palazzo Pincini/Carlotti a Garda (2017) il movimento artistico presenta i suoi artisti a Palazzo Valentini, sede di Città Metropolitana Roma Capitale (via IV Novembre 119/a) nella prestigiosa Sala della Pace <>.

La mostra verrà inaugurata venerdì 12 ottobre alle ore 18:00 e sarà visitabile fino al 19 ottobre 2018. Ad organizzare l'evento è l'Associazione Eureka Eventi che attraverso il suo curatore, Massimo Picchiami, ha selezionato le opere degli artisti coinvolti il questo nuovo Contest.

Ad esporre saranno: Miriam Vitiello, Francesca Nicoli, Maura Menichetti, Mumari, Silvana Martini, Enza Voglio, Lorenzo Mignani, Anna Bagnato, Silvia Palori Ruiz, insieme a due scultori: Nicola Rummo e Fabio Masotti. Titolo del nuovo Contest romano è: << La Rotta del Colore >>.

Ad impreziosire la mostra è stato concesso il patrocinio Gratuito da parte del Comune di Roma. Tra opere e sculture concettuali il Movimento Pentastrattista vuole ripercorrere e presentare al pubblico alcune nuove opere realizzate dai propri artisti. Molte delle opere rappresentate sono inedite e fanno parte di collezioni private. Il Movimento nasce in Italia nel 2015 e vuole sottolineare un concreto avvicinamento dell'Arte Contemporanea all'Astrattismo. Infatti, Pentastrattismo deriva da Penta ( in greco cinque ) perché cinque sono considerate le sottocategorie dell'astrattismo in generale. Ad oggi il Pentastrattismo è composto da 25 artisti, sia italiani che stranieri. Gli artisti vengono periodicamente presentati a rotazione in location di prestigio, possibilmente istituzionali. Il Movimento è regolato da un Manifesto Programmatico che ciascun artista coinvolto ha accettato e sottoscritto. Tutti i nomi presenti a Palazzo Valentini sono artisti emergenti quotati in aste pubbliche italiane e presenti presso i maggiori motori di ricerca dei collezionisti come Arprice ed ArsValue. La mostra è visitabile tutti i giorni, tranne domenica 14 ottobre 2018, seguendo il seguente orario: 10:00/19:00.

Per informazioni si può visitare il sito: www.pentastrattismo.jimdo.com".

Info line: 339 1943484