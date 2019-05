Gelateria La Romana inaugura il laboratorio di pasticceria, assaggi gratis per tutti

Dopo aver inaugurato il nuovo punto vendita in via Magna Grecia 47/A, la Gelateria La Romana è pronta a presentare un'altra importante novità nella stessa sede in zona San Giovanni.

Il laboratorio di Pasticceria

Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 16:00, la Gelateria La Romana di via Magna Grecia 47A inaugurerà il nuovo laboratorio di Pasticceria.

Assaggi gratuiti delle specialità di pasticceria a tutti i partecipanti.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati sull'inaugurazione del laboratorio di pasticceria de La Romana.