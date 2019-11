La Roma di Caravaggio: passeggiata culturale “luci e ombre nella vita di un genio”

Michelangelo Merisi, meglio noto come Caravaggio, fu il pittore che rivoluzionò il linguaggio pittorico di fine cinquecento, con una visione moderna e realistica, per l’epoca sconcertante.



Ripercorreremo le vicende della sua breve ed intensa vita attraverso alcune delle sue opere più belle e con una passeggiata lungo i luoghi più significativi del suo soggiorno romano, ricostruendo il tessuto sociale dell’ambiente in cui visse, descrivendo le sue donne, i suoi amici.



Inizieremo con la visita della Chiesa nazionale di Francia, San Luigi dei Francesi, che conserva nella Cappella Contarelli tre grandi capolavori del Caravaggio: Vocazione di San Matteo (1599-1600), San Matteo e l’Angelo (1602) e il Martirio di San Matteo(1602).

Raggiungeremo poi la Chiesa di Sant’Agostino, dove ammireremo la magnifica Madonna dei Pellegrini (1604-1606).

Avanzeremo poi verso Via della Lupa, dove scopriremo insieme il sito di un’antica locanda, l’ “Osteria della Lupa” , frequentata assiduamente dal Merisi.

Procedendo verso il Vicolo del Divino Amore, ci recheremo presso la CASA, RIMASTA INTATTA, che ha ospitato il grande Maestro per un anno del suo soggiorno romano.

Giungeremo poi in Via della Pallacorda, luogo divenuto celebre per il litigio tra il pittore e Ranuccio Tomassoni, in cui quest’ultimo perse la vita.

La nostra passeggiata si concluderà nella Chiesa di Santa Maria del Popolo, dove avremo occasione di ammirare le due tele prodotte da Caravaggio: La Conversione di Paolo e La Crocefissione di Pietro.



Passeggiata culturale: Sabato 7 dicembre alle ore 10:00

Appuntamento: ore 09:45 (massima puntualità), Piazza di S. Luigi de’ Francesi, davanti all’omonima chiesa

Quota di partecipazione: €12,50 (a persona), si prega di portare banconote di piccolo taglio

Prenotazione: per prenotarsi è sufficiente inviare una mail di conferma a segreteria@adm-arte.it, oppure un messaggio (sms o whatsapp) al 3208424686.