La Roma del Marchese del Grillo - Visita guidata con teatro itinerante

Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d'epoca, si alterneranno e vi condurranno, con una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e vicissitudini. Da Piazza del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi che frequentò in vita: dallo zio all'usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di conoscere il "volto umano" dei personaggi storici che hanno vissuto in quell'epoca. Una visita adatta a tutta la famiglia per passare una piacevolissima esperienza. VENERDI' 02 GIUGNO ORE 21.30 VENERDI' 09 GIUGNO ORE 21.30 VENERDI' 16 GIUGNO ORE 21.30 VENERDI' 23 GIUGNO ORE 21.30 VENERDI' 30 GIUGNO ORE 21.30 Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Quirinale accanto gabbiotto verde della Polizia Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati e imperial card, 15€, intero, 8€ under 18, 2€ under 10 Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 Modalità di pagamento: in contanti alla guida La quota include: visita guidata condotta dal nostro storico dell'arte autorizzato, performance attori professionisti, noleggio whisper Div.abili: presenza di barriere architettoniche (8 scalini non aggirabili) presso l'ultima tappa