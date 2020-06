La Roma del Grand Tour

L’itinerario della Roma del Grand Tour si snoda nel cuore della città, tra Piazza di Spagna, via del Corso e piazza del Popolo. Sarà questo il percorso della nostra passeggiata, che vuole ripercorrere in modo originale ed inusuale le grandi mete del viaggio di formazione che i giovani rampolli del Nord Europa percorrevano per venire a conoscere le romantiche rovine della città. Sono passati molti anni da allora, ma ancora oggi queste strade e queste piazze con i loro straordinari monumenti, conservano quell’atmosfera carica di fascino e di vitalità che il mondo intero ci invidia e che noi rivivremo con la nostra visita guidata.



Quando

Domenica 21 Giugno 2020 ore 10:30



Dove

Piazza di Spagna, angolo via del Bottino (metro A)



Costi

Quota di partecipazione euro 10 a persona, euro 2 under 6 (comprensivo del noleggio degli auricolari riceventi). La prenotazione è obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Si suggerisce la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Si suggerisce la compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite email da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/grand-tour-roma/