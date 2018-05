La Roma dei Borgia

La famiglia Borgia, tra le più note e discusse della storia, riuscì nell’arco di pochi anni ad ottenere un grande potere ed una ricchezza immensa, dando a Roma ben due papi. La città nasconde nelle sue vie e nei suoi edifici ancora le tracce delle intrigate vicende che videro come protagonisti personaggi dai nomi emblematici come Rodrigo, Cesare e Lucrezia, Giulia Farnese e Vannozza Cattanei e molti altri. Un itinerario che non vuole solo fermarsi all’apparenza, ma andare oltre i racconti e le leggende per scoprire tutta la verità sui Borgia.



Quando

Domenica 13 Maggio 2018 alle ore 17:00



Dove

Campo de’ Fiori, davanti alla fontana



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/la-famiglia-borgia-a-roma/