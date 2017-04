La roccia di ghiaccio al Cafè Bohemien

Un talk show live sulla sensibilità e insensibilità maschile. L'uomo può mostrarsi aperto e diventare glaciale nell'arco di alcuni minuti, oppure essere aperto per anni e poi diventare glaciale per altrettanti anni. Entriamo allora nei meandri del cuore maschile per trovare la strada che permetta di sciogliere la coltre di ghiaccio che lo ricopre. E una volta sciolta, essere la donna con cui lui abbia voglia di camminare insieme. Uno spettacolo dove gli uomini possono raccontare se stessi alle donne senza la paura di essere giudicati deboli o inadeguati. Dove le donne possono avvicinarsi al cuore degli uomini senza la paura di essere respinte. V.M 18 a causa di argomenti sessuali espliciti