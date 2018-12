La renna porta-monete (laboratorio per bambini)

Un laboratorio di artigianato dedicato ai bambini dai 3 anni (accompagnati dai genitori) in su, volto al recupero della manualità creativa nelle nuove generazioni. Le animatrici coinvolgeranno i piccoli in una tombolata dell'inverno, con figure semplici e divertenti al posto dei numeri, in cui si vinceranno soldi di cioccolata per riempire il proprio sacchetto. Si passerà poi alla lavorazione del feltro (con gessetti, forbici a punta tonda, colla, colori, ponpon e bottoni), intervallata da una gustosa merenda e musica dei cartoni animati.

Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 21 Dicembre ore 12, scrivendo all'email:

initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com

Info: www.facebook.com/initinere.scoprirepercorrendo