La Reina del Fomento Silent Disco DjSet

Per il secondo appuntamento della rassegna "L'otto tutto l'anno" sarà ospite negli spazi di Scup la djette più fomentosa della capitale: La Reina del Fomento. Sarà impossibile star fermi sul posto. La sua è una ricerca musicale accuratamente selezionata che spazia veloce da un punto cardinale del globo all’altro, sorvolando tutto ciò che è commerciale e offrendo una silecta completamente nuova e geneticamente fresca. Per chi non ha mai provato la silent disco è l'occasione di indossare le cuffie e lasciare il via libera alle gambe di muoversi e ballare. Per chi l'ha già provata sa che è un appuntamento imperdibile.



Ore 18:30 Presentazione del libro "Adoquines. 10 anni di strada, murga e libertà": il libro che racconta i dieci anni di attività della murga Los Adoquines de Spartaco. La potenza ritmica, i colori sgargianti, le storie di impegno sociale dal basso e le testimonianze di quel meraviglioso progetto nato al Quadraro, che si è ispirato alla murga porteña e al carnevale di Buenos Aires in Argentina.



Ore 21:30 La Reina Del Fomento Silent Disco dj set: verso lo sciopero femminista e transfemminista dell'8 e 9 marzo 2020.