La Rappresentante di lista e i Fast Animals and Slow Kids a Villa Ada incontra il mondo

La Rappresentante di Lista giovedì 4 luglio e i Fast Animals and Slow Kids giovedì 25 luglio sono le due date che si aggiungono alla ricca programmazione di Villa Ada – Roma incontra il mondo 2019: due concerti gratuiti grazie alla collaborazione con Nastro Azzurro, la birra premium italiana più bevuta al mondo, che anche quest’anno conferma la sua partecipazione come main sponsor della manifestazione nell’ambito della piattaforma Nastro Azzurro Live.

“Dopo il grande entusiasmo e successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare anche quest’anno Nastro Azzurro Live, il progetto con il quale porteremo nei migliori locali ed eventi d’Italia le performance di alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale indipendente italiano - ha dichiarato Giulia Quaglia, Brand Manager Nastro Azzurro - I due appuntamenti di Villa Ada si inseriscono all’interno di una vera e propria programmazione musicale e artistica firmata Nastro Azzurro Live, che sarà itinerante in Italia a partire da Giugno. L’obiettivo principale è quello di offrire al pubblico un contenuto di valore costruito insieme a giovani artisti italiani che guardano lontano con la voglia di realizzare al meglio il proprio futuro”.

La Rappresentante di Lista a Villa Ada - Roma incontra il mondo 2019

La Rappresentante di Lista (aprono il concerto i cinque talentuosi musicisti romani Mòn) sale sul palco il 4 luglio con “GO GO DIVA”, il nuovo album di inediti targato Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Terzo lavoro in studio della band, è un unicum in cui si fonde scrittura, teatro e forma canzone. I loro versi sono frammenti di romanzi, i loro concerti spettacoli teatrali, la metrica scalcia violentemente fra un accordo e un altro, la sostanza musicale dei loro brani è brutalmente istintiva, ma più che consapevolmente rigorosa, a tal punto da sfiorare il rituale.

Fast Animals and Slow Kids a Villa Ada - Roma incontra il mondo 2019

A due anni di distanza dal precedente lavoro discografico “Forse non è la felicità”, e anticipato dal nuovo singolo “Non potrei mai”, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS (FASK) - ovvero Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Jacopo Gigliotti e Alessio Mingoli - arrivano a Villa Ada il 25 luglio con “ANIMALI NOTTURNI”, il loro quinto disco fresco di uscita. Un lavoro in cui i FASK rimangono liricamente introspettivi e musicalmente rudi, ma allo stesso tempo cristallini e consapevoli. Un lavoro diretto, senza fronzoli ma pieno di dettagli, un punk pulito e rotondo in cui la band perugina dimostra di continuare a evolversi rimanendo fedele al proprio animo rock.

La Rappresentante di Lista live a Villa Ada (Free Entry): EVENTO FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/2277125319204633/

Fast Animals & Slow Kids live a Villa Ada (Free Entry): EVENTO FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/746274925767891/