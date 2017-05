La Rapina al Teatro Trastevere

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta LA RAPINA Scritto e diretto da Federico Maria Giansanti Con Giacomo Bottoni Luca Cesa Simone Lilliu Daniele Marini Martina Montini Mark Proietti in scena dal 30 maggio al 4 giugno Teatro Trastevere - Via Jacopa De Settesoli, 3 Roma "Cambiamo vita Cassandra"cit. Dopo il grande successo de "Il debutto" e di "Quel che dovrei dirle",la Fmg torna in scena con un nuovo spettacolo teatrale dal titolo "La rapina" scritto e diretto da Federico Maria Giansanti. La pièce, ricalcando i temi della commedia umana, vede come illustre protagonista il ceto popolare romano, dipinto ora con ironia e leggerezza ora con amarezza e crudo realismo, attraverso il racconto di diverse esperienze di vita che, lasciando i personaggi sconfitti e amareggiati, insinua nella loro mente un'idea assurdamente brillante:"organizzare una rapina in banca", idea che, prendendo forma e diventando realtà, dà vita ad un racconto grottesco e divertente che vedrà i protagonisti in seria difficoltà,esasperati e dubbiosi nella scelta delle proprie priorità: "...Denaro, Amicizia o Famiglia?" Vi aspettiamo a Teatro. Teatro Trastevere,via Jacopa de Settesoli 3,00153 Roma orari: martedì-sabato h 21.00, domenica h 17.30 contatti: 06.5814004 info@teatrotrastevere.it Ufficio Stampa Vania Lai prom.trastevere@gmail.com 3388940447