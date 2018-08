Le sorprese non vanno in vacanza a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio. Il mese di agosto, infatti, porterà un’ondata di anteprime, con la programmazione in arena di alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica.

La ragazza dei tulipani in anteprima a Piazza Vittorio

Martedì 21 agosto, arriva a Piazza Vittorio La ragazza dei tulipani, diretto da Justin Chadwick con Alicia Vikander, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per The Danish Girl, Dane DeHaan e Christoph Waltz.

Il film racconta di come nella Amsterdam del XVII secolo, la passione per il tulipano ha colpito tutti quanti. Ovunque, gli uomini sono sedotti dal fiore e dalle sue proprietà ma il ricco mercante Cornelis Sandvoort è interessato solo a conquistarsi l'affetto della giovane moglie Sophia e per riuscirci commissiona un dipinto al talentuoso e giovane artista Jan Von Loos.

Al primo incontro, Jan e Sophia si innamorano immediatamente e iniziano un'appassionata ma pericolosa relazione segreta. Determinati a fuggire lontani da Cornelis, i due si avventurano nell'emozionante ma instabile mercato dei tulipani, rischiando tutto per stare insieme.