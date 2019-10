La ragazza dei lupi, ciclo di incontri ad ingresso libero

Prosegue il ciclo di incontri ad ingresso libero “I Martedì della Natura”, organizzato dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari - Carabinieri. L’appuntamento è per martedì 12 novembre, alle ore 16:00, presso la Sala Serviana di via Antonio Salandra, 44 a Roma con la presentazione del libro: “La ragazza dei lupi”, di Mia Canestrini (edizioni PIEMME).



L’autrice, laureata in Scienze Naturali, si è specializzata in Conservazione della Biodiversità animale ed ha dedicato oltre dieci anni allo studio del lupo, nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano, dove ha partecipato, come tecnico, a due progetti LIFE per la conservazione di questo eccezionale predatore.



Grazie a questa lunga esperienza, che l’ ha intimamente segnata, ha iniziato ad insegnare alle persone a tentare la convivenza con questo animale, spesso caratterizzata da attrazione e, al tempo stesso, paura. L’esperienza personale di Mia si è, dunque, intrecciata con la storia della presenza del lupo in Italia, trasformandosi nel racconto di un grande rispetto per il mondo selvatico, con le sue leggi inflessibili.



Mia Canestrini racconta di cuccioli salvati e rimasti nel cuore e di altri perduti. Di un amore a volte corrisposto, a volte no. Il suo libro è anche la storia di come i lupi le hanno insegnato a seguire la strada della libertà: “Quando un lupo parte lascia indietro una famiglia silenziosa, ma comprensiva. Nessuno sa se si rivedranno e come. La famiglia del lupo sa che per lui è giunta l’ora di andarsene, trovare il suo posto nel mondo, mettere su famiglia. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che questa sia anche la nostra storia”.

