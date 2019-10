La Pyramìde, stanze sonore electro ambient

La Pyramìde#1 - Stanze sonore

Domenica 27 ottobre 2019 ore 18h30

ELNATH PROJECT // Sound Design

Eva Grieco // Performer

[esperimento di interazione artistica suono/corpo]

Spazio Recherche, viale dell'Acquedotto Alessandrino 42, 00177 ROMA

www.spaziorecherche.com



Riparte nella veste autunnale la stagione di La Pyramìde, i tramonti musicali delle domeniche di Recherche.

Cambiano le sonorità che si fanno più rarefatte, cambia l’ambiente che si trasforma ad ogni appuntamento, in dialogo con il Suono. Resta la dimensione rilassata e contemplativa dell’Ascolto, un Rito attorno agli artisti che ci accompagnano nelle loro sperimentazioni visionarie.



La Cura del progetto è di di Davide Coluzzi Daz, la Visione d’Insieme e la direzione artistica sono di Vittoria Faro.



Stanze Sonore Electro Ambient nei tramonti domenicali di Recherche

Dalla Piramide Capovolta domenica 27 ottobre dalle ore 18,30 il compositore digitale Alessandro Ciccarelli dialogherà con la performer Eva Grieco in un esperimento di interazione fra Suono e Corpo.



Per Recherche, due percorsi e due esperienze di ricerca che si confrontano.



Aperitivo e cocktail a disposizione per gli associati.



Evento privato riservato ai soci TestaccioLab/Enac.

Ingresso libero per i soci.

Costo della tessera 5€