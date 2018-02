La Principessa Stonata al Teatro Kopò

10 Febbraio 2018 Ore 16:30

11 Febbraio 2018 Ore 11



SINOSSI

Può una principessa delle fiabe essere stonata? Mariposa è una principessa coraggiosa ma assai stonata; ha un grande cuore e un sogno da realizzare, ma un giorno a Favolandia scompaiono tutte le più famose principesse delle fiabe (Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata...) e lei decide di andarle a cercare. Una nuova avventura ha inizio! Tra caverne parlanti, api ronzanti, fiori cantanti, bianconigli banditori e magiche pozioni alla fine un sogno si realizzerà ed una nuova fiaba inizierà. Uno spettacolo originale costruito utilizzando le tecniche del teatro d'attore e del teatro di figura, unite a musiche vivaci, scene e costumi colorati. Divertimento e coinvolgimento per i piccoli spettatori proponendo a loro una riflessione su tematiche importanti per l'universo dell'infanzia: la fiducia in se stessi, il coraggio e l'amicizia.



TECNICA

diretto e interpretato da Iridiana Petrone

musiche originali Giuseppe Nicolosi

scene e costumi Tiziana Rapisarda

Durata: 55 minuti

Età consigliata: 3 - 9 anni

Tematiche: la fiducia in se stessi, il coraggio e l'amicizia



Acquisto Biglietti direttamente dal nostro sito

https://www.teatrokopo.it/spettacoli/stagione-bambini-2017-2018/349-la-principessa-stonata.html

o a botteghino, non sono accettate prenotazioni telefoniche.