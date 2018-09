La principessa senza favola al Nuovo Teatro San Paolo

Spettacolo per bambini e ragazzi

Scritto e Diretto da Veronica Liberale

Compagnia Teatrale I RIDIKULUS



Sabato 29 Settembre ore 16:30

inizio spettacolo ore 17:00

Info e prenotazione biglietti ai numeri: 06.55340226 e 371.1793181



Lo spettacolo narra la storia del Mago Poz e di una Principessa trasformata in un pappagallo, da un incantesimo. Sarà proprio il Mago Poz ad aiutare la bella Principessa a "trovare" il suo posto nel mondo delle fiabe più note.



In un viaggio avventuroso fatto di equivoci e comiche imprese la bella Principessa cercherà in tutti i modi di rubare il posto a Biancaneve, Bell e Cenerentola.



Dopo tante peripezie e quando tutto sembra sistemarsi, dopo aver preso il posto della bella Cenerentola, la Principessa senza Favola rinuncia al castello, ai cavalli ed al Principe rubato per tornare indietro nella grotta del Mago Poz e come in tutte le Favole “vissero felici e contenti".