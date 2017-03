La principessa Artemisia

Domenica 9 aprile, alle 15,30, nelle sale del Castello di Bracciano grandi e piccini saranno ospiti e protagonisti di un racconto leggendario legato al castello ed al lago. Tanti i personaggi da conoscere nel percorso storico-fantastico con un magico finale nella Sala delle storie, dove verrà raccontata "La leggenda del re del lago e della principessa Artemisia", con attori, musiche e pupazzi. L'evento è a cura di Teatro Helios, in collaborazione con il Castello Odescalchi di Bracciano. Si consiglia a bimbi 3 - 10 anni. Posti limitati Prenotazione obbligatoria: 0699900016 - 3293106062 - info@teatrohelios.it Costo: 15 euro Link: www.teatrohelios.it Recentemente il Teatro Helios ha attivato un canale YouTube, in cui raccoglie tante storie per bambini. Lo trovate a questo link, fateci un salto: https://www.youtube.com/channel/UC2L0sIB_OmFFvZ2Kvux66aw