La primavera vien Mangiando

Sabato 22, Domenica 23 e Martedì 25 Aprile dalle ore 10 alle ore 18, nella splendida cornice naturale del Parco Egeria (presso la fonte dell'acqua Santa di Roma) in Via dell'Almone,105, si terrà l'evento enogastronomico dedicato ai sapori della Primavera. Tre giorni di prodotti di stagione e piatti tipici dove chef e ristoratori saranno in grado di unire la tradizione tipicamente primaverile della scampagnata all'aria aperta con l'arte culinaria e la passione per il buon cibo.

Oltre a piatti nostrani e bontà tipiche anche tanta allegria e convivialità con il nostro gruppo di animatori ed educatori della Ullalà Animazione che intratterranno i nostri ospiti più piccoli con giochi di gruppo, laboratori tematici, attività didattiche, spettacoli di magia e baby dance.

Il menù Specialità A cura dello Chef Guido Palombi (F.I.C.) in cucina insieme alla brigata del Circolo dei Buongustai di Avezzano - Mezze Maniche agli Asparagi con ragù bianco di vitello e scaglie di pecorino - Coratella con carciofi Carciofi fritti, Carciofi al forno e Carciofi alla Giudia preparati dal laboratorio Dolci e Tradizioni di Sezze Tiramisù espresso - dalle mani esperte dei pasticceri del laboratorio artigianale "Mitirosù" di Roma.

All'interno del parco a disposizione degli ospiti: Area giochi per bambini da 1 a 5 anni; Ingresso diretto al Parco della Caffarella; Punto Animazione con mini club e junior club; Servizi Igienici; Noleggio Biciclette; Bar; Spaccio Egeria; Ingresso alla Fonte Egeria; Segui tutte le novità dell'evento sulle pagine face book Egeria Village o Compagnia della Terra Alta Per info e contatti: Email: info@terraalta.it Sito web: terraalta.it

