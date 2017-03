La Primavera dei Sensi - Degustazione al buio di vini

L'associazione culturale Radici e il Centro Regionale Sant'Alessio sono lieti di invitarvi a "La Primavera dei Sensi", un weekend dedicato ad affinare le proprie sensibilità, per lasciarsi condurre in un'esperienza plurisensoriale senza l'uso della vista. Sabato 25 Marzo h 18.00 - 20.00 presso il Centro Regionale S. Alessio - viale Carlo Tommaso Odescalchi, 38 Degustazione al buio di vini guidata da un sommelier professionista. Convivialità, aromi e sapori in un ambiente nuovo, con musica dal vivo e gustosi assaggi di qualità. Pianoforte: Alessandro Mariano Quota di partecipazione: 20 euro Posti limitati con prenotazione obbligatoria: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086