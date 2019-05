"La prima volta che mia madre è morta", di Fabio Rosa.

Un uomo va a ritroso nella sua infanzia, alla ricerca degli episodi intorno ai quali si è costruita la sua vita. Nei suoi ricordi c'è spazio per i suoi genitori, il fratello minore, i suoi amici, i suoi insegnanti, ma soprattutto, per se stesso, in una narrazione intensa che è al contempo visione e rievocazione, scoperta e conferma, condanna e salvezza.

In questo viaggio un posto particolare è riservato a suo madre e a suo padre, figure importanti che hanno determinato il corso della sua vita. Paradiso e inferno, le cui fiamme lo hanno spesso ferito ma al contempo illuminato di una luce intensa e al contempo accecante.

Alessandro Sena porta in scena un reading sul bellissimo testo scritto da Fabio Di Rosa LA PRIMA VOLTA CHE MIA MADRE È MORTA, una riflessione sul delicato rapporto fra genitori e figli, sulla consapevolezza e la responsabilità nel calarsi in un ruolo delicato e al contempo straordinario come quello dell’essere genitore.

Accanto a lui sul palco, un omaggio agli anni ottanta attraverso il contributo fotografico selezionato dalla fotografa Antonella D'Onorio De Meo, le musiche a cura di Peste e ai contributi video realizzati da LMA Studio.

Parte dell’incasso sarà devoluto ai progetti dell’Associazione Onlus Bambini più Diritti.

LA PRIMA VOLTA CHE MIA MADRE E’ MORTA

di Fabio Di Rosa

con Alessandro Sena

Consulenza immagini: Antonella D’Onorio De Meo

Realizzazione Video LMA Studio

Elaborazioni musiche e registrazione voce off: Peste

Disegno Luci Mattia Albanese

Tecnico di scena e luci Simonetta Di Coste

Regia Alessandro Sena