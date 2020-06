La prima presentazione del libro "Battiti, l'armonia del cambiamento", con l'autore Giovanni Crisanti

Il 17 giugno alle 18,30 presso La Terrazza (Fleming) avrà luogo la prima presentazione di Battiti, l’armonia del cambiamento. Il mio primo saggio per combattere la disillusione del pantano della politica, con esperienze personali e nuove metriche.



Chiunque abbia maturato una coscienza sociale si è interrogato almeno una volta sul proprio ruolo all’interno della società. Spesso queste riflessioni vengono accompagnate da considerazioni sullo status della politica, che diventa una valvola di sfogo astratta e impalpabile. Questo libro prova a ribaltare la prospettiva, chiamando in causa la responsabilità di ognuno nella costruzione di una comunità davvero libera ed equa, nella quale tutti possano contribuire in maniera costruttiva. Il pantano della disillusione, in quest’ottica, può divenire l’humus alla base di una rinascita collettiva, un nuovo corso che intervenga metodicamente su più tavoli per garantire una sana evoluzione.

I Battiti sono la metafora del pulsante entusiasmo del giovane autore di quest’opera, un invito all’azione contro la sterilità dell’ignavia. Crisanti offre la propria limpida panoramica sulle sfide dell’attualità; il punto di partenza sono le esperienze personali, la radice di una passione per la politica che può fungere da input per i coetanei e non.



Da metà giugno ordinabile in tutte le librerie, Battiti sogna di innescare un desiderio di riscatto che motivi i cittadini e i nuovi leader a riprendere in mano il controllo di una società con potenzialità inespresse.



Giovanni Crisanti



Il libro è già ordinabile su https://www.scatoleparlanti.it