La prima di Reality Shock per le famiglie terremotate di Accumoli

Il 13 gennaio alle ore 21,00 presso il teatro dell'Orologio, andrà in scena Reality Shock, spettacolo scritto da Annalisa Insardà, M.Montanaro, M. Lupo, A. Bellini e intepretato da Annalisà Insardà, attrice e sceneggiatrice. I proventi della serata verranno interamente devoluti alla raccolta fondi Camelot per Accumoli, iniziata a settembre per volontà della Prociv Arci Camelot Him per sostenere le popolazioni del Comune di Accumoli colpiti dal terremoto . Con lo spettacolo di Annalisa Insardà si chiuderà la campagna di fund raising e con la somma raccolta, grazie anche alla collaborazione di associazioni, aziende e centri anziani del 9° Municipio, si acquisteranno beni utili per gli abitanti delle zone terremotate. Si ringrazia il Presidente del I Municipio che ha gentilmente concesso il Patrocinio per l'evento. La Prociv Arci Camelot Him intende avvicinarsi ai cittadini con questo ed una serie di altre iniziative anche a carattere culturale per aiutare le persone colpite dal terremoto. Ufficio stampa - Prociv Arci Camelot Him Per info: ufficiostampacamelot@gmail.com - 339 7734532 - 391 4531423