La Porta Magica di Roma. Visita Esoterica

Una passeggiata a Piazza Vittorio alla scoperta della cosiddetta "Porta Magica" di Roma, denominata anche "Alchemica" o "Ermetica", unica testimonianza architettonica dell'intera storia dell'alchimia occidentale.

Scoprirai un monumento di eccezionale rilevanza, unico nel suo genere per il complesso messaggio simbolico che lo caratterizza, per il fascino che trasmette la sua vicenda, per l'originale personalità del suo ideatore, il marchese Massimiliano Palombara che lo fece erigere nella sua Villa sull'Esquilino nel 1680, dinanzi ai Trofei di Mario.

Una storica dell'arte ti guiderà alla scoperta di questo luogo segreto, pieno di misteri e di suggestioni esoteriche, per svelarne la sua genesi, i significati che racchiude, per approfondire la personalità stravagante del Marchese e il contesto culturale e dottrinario in cui egli era immerso, tra l'ermetismo e l'alchimia della Roma seicentesca.



CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA €10 + INGRESSO €4

Il pagamento del contributo di partecipazione + ingresso sarà effettuato sul posto.



COME PARTECIPARE: invia la tua richiesta con un sms o whatsapp al 388.9273896 (attento al prefisso!) oppure scrivici a guide@madeinrome.eu per completare la tua prenotazione.



La prenotazione è indispensabile per partecipare alla visita, per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.