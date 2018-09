La poesia nelle tele

Esposizione di arte contemporanea dedicata a tre artiste completamente diverse per tecniche e soggetti. Circa venti opere che evidenziano le peculiarità di ognuna nel proporre lavori che stanno riscuotendo un importante interesse nel panorama artistico nazionale.



Elena Cappelletto, trevigiana dove vive e lavora, dipinge utilizzando prevalentemente tecniche miste, con colori ad olio, acrilici e pastelli acquerellabili. Irriunciabile nelle sue opere l’utilizzo di applicazioni in foglia oro o argentea per la realizzazione di sfondi e dettagli ovvero inserite secondo forme irregolari e quasi casuali. Si dedica alla pittura ritraendo figure femminili con una spiccata ispirazione a Klimt, mentre nella sezione astratta ama contrapporre le sue “Butterfly” in una sintesi di figurativo ed informale.



Sabrina Golin, nata a Johannesburg da genitori italiani e vicentina d’adozione sperimenta varie tecniche entrando nel mondo professionistico artistico con colori vitrea su vetro, acciaio e plexiglas. L’unicità della tecnica pittorica trasmette in tutte le sue opere delle emozioni che racchiudono nella sua anima scenari da sogno. Intraprendente e dinamica ha partecipato a numerose importantissime mostre internazionali affiancando le sue creazioni a nomi del calibro di Dalì, Warhol, Picasso e Rodin.



Mirella Scotton, veneta doc dove vive e lavora proporrà alcune opere con lo sfondo della città eterna nella particolarità che la sua tecnica riesce a trasmettere con le magiche atmosfere soffuse.

Le sue opere imprimono immediatamente un particolare sentimento misto a suggestione, nostalgia e sentimento che con le innate capacità tecniche riesce a trasmettere portando il fruitore in un onirico viaggio nella pittura. Un’artista notevolmente apprezzata anche dai numerosi critici che hanno scritto di lei.