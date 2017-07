La Piramide Cestia e il Museo Ostiense

I Viaggi di Adriano, questa volta, vi fa entrare all'interno di uno dei monumenti più rappresentativi e criptici di Roma: la Piramide Cestia. Situata vicino alla Porta Ostiense ed in parte inglobata nelle Mura Aureliane, costituisce ormai l'unico esempio di mausoleo a forma di piramide ispirato alle mode orientali diffusesi a Roma dopo la conquista dell’Egitto (30 a.C.). Alta più di 35 metri è rivestita da grandi lastre di marmo e le pareti della camera sepolcrale all'interno, dove entreremo, sono decorate con affreschi raffiguranti Ninfe e Vittorie alate. Dopo la visita interna della Piramide di Caio Cestio, visiteremo il Museo Archeologico della via Ostiense che, allestito nei locali della Porta S. Paolo, illustra la strada che congiungeva Roma a Ostia, attraverso l’esposizione di calchi di iscrizioni e rilievi relativi al percorso ed ai vari monumenti collocati sull’antica via.



