La Piramide Cestia

Una visita guidata con apertura straordinaria ci porterà all'interno della Piramide Cestia, l'unica ancora visibile in tutta Roma. Sarà possibile infatti entrare all'interno della camera sepolcrale per ammirarne i delicati affreschi e conoscere la storia di questo particolare monumento funebre e scoprire chi era il suo proprietario, il ricco e potente Caio Cestio, vissuto all'epoca di Augusto. La visita sarà condotta da un archeologo e ci consentirà di ripercorrere la storia di uno dei simboli della città e di capirne le alterne vicende e le numerose leggende nate intorno ad esso. Posti limitati! Quando Sabato 11 Febbraio 2017 alle ore 09:45 Dove Via Raffaele Persichetti, all'ingresso dell'area archeologica Costi La visita guidata prevede una quota di partecipazione di euro 10 a persona. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/piramide-cestia-roma/