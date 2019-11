La piccola bottega degli orrori, musical e party dopoteatro

Mercoledì 4 dicembre nel foyer del Teatro Sala Umberto, subito dopo la prima del Musical "La Piccola Bottega degli Orrori", ci sarà il primo DJset a cura di DopoTeatro - ATP (After Theatre Party), insieme agli attori del cast e gli ospiti che accorreranno a questa insolita mondana notte di inizio dicembre.

Giampiero Ingrassia interpreta Seymur nel Musical de La piccola bottega degli orrori, diretto da Piero Di Blasio. Fabio Canino è Mushnik, Belia Martin èAudrey, la drag queen Velma K nel ryolo della pianta Audrey 2, Emiliano Geppetti è Orin, il dentista. E, ancora, tre coriste e l'ensemble sempre in scena.

Il biglietto per l'evento comprende lo spettacolo alle 21 e il pary a seguire.

La piccola bottega degli orrori, dal film al musical

La piccola bottega degli orrori - il Musical, è un progetto basato sull'omonimo film del 1960 e porta in scena la storia di un commesso di un negozio di fiori sito in un sobborgo di New York. Seymour Krelborn, questo il nome del ragazzo, lavora nel negozio di fiori del signor Mushnick insieme ad Audrey ed è appassionato di botanica e piante strane.

Durante un'eclissi, il ragazzo trova, per caso, una pianta davvero strana, da lui soprannominata Audrey 2. Questa nuova pianta, esporta in vetrina, inizia ad attirare molti nuovi clienti al negozio di Mushnik, fino a pochi giorni prima sull'orlo del fallimento. Ma Audrey 2 si nutre solo di sangue umano per vivere e crescere.

La trama viene trattata nel musical in modo molto ironico e accattivante, con musiche e canzoni scritte da Ashman con Alan Menken.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/500492200546322/