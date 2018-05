La pianista Stefania Tallini in concerto nello spazio "Linea" del MAXXI

Venerdì 4 maggio 2018 alle 20:30, Stefania Tallini presenta il progetto “Tocatrio”, all’interno dello spazio “Linea” del MAXXI. La pianista e compositrice è accompagnata sul palco da Marco Siniscalco al basso elettrico e Reinaldo Santiago alla batteria.



Questo trio inedito sceglie il Brasile come terra da esplorare, coniugando la passione di Stefania Tallini e Marco Siniscalco per la musica popolare brasiliana e l’animo autenticamente latino di uno dei più noti batteristi di Salvador del Bahia, Reinaldo Santiago. Il Trio propone musica brasiliana, quella meno conosciuta, insieme a brani originali della pianista e del batterista.



La nuova rassegna, sotto la direzione artistica di Susanna Stivali, è in corso ogni venerdì di marzo, aprile e maggio all’interno di “Linea”, il nuovo ristorante stellato del MAXXI, in cui è possibile gustare un aperitivo, cenare e ascoltare della buona musica. Il pubblico che assisterà ai concerti, avrà anche l’occasione di vivere il ristorante Linea come un’esperienza sensoriale, assaporando gli aperitivi e le cene gourmet curate creativamente e gastronomicamente dalla Chef Cristina Bowerman.



Jazzin' Linea è organizzato da Linea e da Muovileidee Associazione Culturale e, dopo l’appuntamento del 4 maggio, prosegue con i concerti di Gabriele Coen (11 maggio), Désirée Petrocchi che omaggia Burt Bacharach (18 maggio), di Silvia Manca e Silvia Manco (25 maggio).



Formazione:

Stefania Tallini, pianoforte e composizioni

Marco Siniscalco, basso elettrico

Reinaldo Santiago, batteria



Venerdì 4 maggio 2018, ore 20:30

“Linea” Ristorante

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma

Via Guido Reni 4-8

Infoline 06 9432 0661

Prenotazioni 347 829 1015

Email: eventi@lineaetypo.it

Ingresso concerto

concerto e prima consumazione: 15 euro a persona



Pagina Facebook

https://www.facebook.com/jazzinlinea