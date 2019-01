La pianista Licia Missori in concerto al Teatro Il Cantiere

Venerdì 1 febbraio, il teatro romano Il Cantiere ed il suo pianoforte a coda ospiteranno il concerto di Licia Missori, pianista e compositrice romana che torna in scena a presentare nuove composizioni musicali, dopo aver pubblicato quattro album solisti, lavorato in teatro con Giancarlo Giannini e collaborato con band e artisti internazionali tra cui Steve Hewitt, ex batterista dei Placebo.

Dopo la realizzazione di quattro album in studio, la sua musica ci si presenta con uno stile preciso e inconfondibile, con la delicatezza e la passionalità ereditate dal mondo classico-romantico, ma in una forma immediata e coinvolgente che trasporta lontano, alludendo continuamente al sogno e al viaggio.



"Novalis diceva che bisogna romanticizzare il mondo. E se c'è una persona che con la sua arte cerca di romanticizzare il mondo, questa persona è Licia Missori." (Giancarlo Arientoli)