La PFM in concerto gratuito a Vallerano

Venerdì 17 agosto a Vallerano, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vittore, arriva la Premiata Forneria Marconi, una band storica nel panorama artistico nazionale.

Vallerano è una delle tappe del tour "Emotional Tattoos", che prende il nome dall’ultimo album del gruppo.

La Pfm, che nasce nel 1970 è la formazione rock italiana più famosa al mondo, l’unica ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti e ad aver ottenuto successo fuori dai confini nazionali.

Tra le maggiori esponenti della musica progressive, la band tra gli anni 80 e 90 fu una delle più conosciute ed apprezzate all’estero.

Memorabili, al riguardo, nel 1976 la visita della Regina Madre durante le prove del concerto alla Royal Albert Hall e, l’anno successivo, la conquista di un posto ufficiale in The Illustrated New Musical Express Enciclopedia of Rock con la copertina di Jet lag inserita nel libro The Illustrated History of the Rock Album Cover, che raccoglie le più belle copertine del mondo.

Dopo oltre quarantacinque anni ininterrotti di successi, la Pfm pubblica, nel 2017, Emotional Tattoos, diciassettesimo album in studio ed intraprende un nuovo tour. A Vallerano la band si esibirà, in un live gratuito, venerdì 17 agosto in piazza della Repubblica, novità di quest’anno.