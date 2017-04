La Pellicola D'Oro VII Edizione

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia - Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de "La Pellicola d'Oro", un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall'Ass.ne Cult.le "Articolo 9 Cultura e Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l'idea di istituire questo Premio. "La Pellicola d'Oro" è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente "sconosciuti" o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto "La Pellicola d'Oro" nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone. Dallo scorso anno, inoltre, "La Pellicola d'oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. "La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali - Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l'Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l'importante contributo che danno al Premio "La Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.