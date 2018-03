La pelle della donna, nella performance Skin/Tones

Sabato 17 marzo, dalle 17.00 alle 20.00, Her: She loves data invita il pubblico romano al finissage della mostra Red - Francesca Fini /// solo show.



Il bellissimo spazio di Via dei Rutoli 12, a San Lorenzo, gestito da HER - Human Ecosystems Relazioni, aprirà le sue porte alle 17.00 con una retrospettiva video, per proseguire poi alle 19.00 con la più recente performance dell’artista, SKIN/TONES (Toni / di pelle).



La pelle è un paesaggio che racconta una storia sempre diversa.



La pelle di una donna, scansionata da un microscopio digitale, mostra dettagli che sembrano mappe di pianeti bellissimi e spaventosi: una varietà infinita di colori e forme, schemi e imperfezioni, viene tradotta in flusso di dati.



Il corpo nudo dell’artista, offerto al pubblico, è perfettamente sagomato da due luci al neon che lo isolano dal contesto, mentre la lente del microscopio digitale ne rivela l’infinita varietà di tessiture.



Il software elaborato dall’artista calcola il colore medio di ogni segmento di tessuto, trasformando il flusso di dati in suono e video generati dal vivo. Le immagini proiettate nello spazio performatico sono il risultato dell'immagine proveniente dal microscopio digitale, elaborata in tempo reale in incredibili rendering caleidoscopici che trasformano anche la più piccola imperfezione in arte vivente: cicatrici, ferite, nei, rughe e microscopiche lesioni diventano mandala, rosoni di chiesa, cristalli e gioielli.



L’evento in Via dei Rutoli 12 è la tappa finale di un lungo tour internazionale della performance SKIN / TONES, che ha incluso, tra gli altri, spazi come Il Museo Guggenheim di Bilbao, e la Friche la Belle de Mai di Marsiglia.



La performance è stata presentata per la prima volta nell’Aula Magna della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, a cura di Lori Adragna, all’interno del progetto Il luogo: spazio, esistenza, materia per una ricerca sulla specificità (eventuale) dell’arte femminile, ideato da Anna Maria Panzera e Veronica Montanino.



“Red-Francesca Fini ///solo show” è un evento promosso da HER - Human Ecosystems Relazioni. Her: She loves data in collaborazione con Performance Art TV, AOS - Art is Open Source, 4Changing SpA. A cura di Arianna Forte



h 17.00 - mostra Red e rinfresco

h 19.00 - performance SKIN / TONES



Sabato 17 marzo 2018, Via dei Rutoli 12, San Lorenzo, Roma.

Per info: 340 9162400

Programma aggiornato su Facebook: https://www.facebook.com/events/171176113671587/