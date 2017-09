A Tivoli arriva La Notte Verde: la Festa della cultura della terra e delle arti di strada. Un percorso nel centro storico tra musica, teatro, danza e prodotti dell'agricoltura.

La Notte Verde a Tivoli si terrà il 23 e 24 settembre: sabato dalle 17 a notte fonda, domenica a partire dalle 9 del mattino in Piazza Rivarola.

Tra le iniziative in programma "Non solo pecorino” a piazza Campitelli: una degustazione, a cura di Slow Food di Tivoli e Valle dell’Aniene, di formaggi a latte crudo prodotti anche sul posto. Vino protagonista invece a piazza Domenico Tani.

Notte Verde a Tivoli: il programma

SABATO 23 Settembre

ore 17,00 – 00.30

NOTTE VERDE

Dalle ore 17 in poi in tutto il percorso della manifestazione à apertura stand degli agricoltori e dei produttori e avvio delle esibizioni degli artisti di strada

Piazza Rivarola a ANTIPASTERIA a cura di Agriturist e Confagricoltura

Piazza Tani a LA PIAZZA DEL VINO a cura di Carlo Zucchetti

Piazza Campitelli à NON SOLO PECORINO & LA ZUPPETTA DI FAGIOLINA DI ARSOLI

a cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’ Aniene

ore 17,00 in poi , Piazza Rivarola à ORTO SINERGICO

Laboratori/studio di agricoltura sostenibile per grandi e piccini a cura di INNOVANDA Aps

ore 17,00 in poi, Arco del Macello à OLTRE UN CORPO DI DONNA

Viaggio di un’artista tiburtina a cura di Letizia Rigucci



ore 19,00 – 22,20 Piazza Rivarola à LA CITTA’ SEGRETA E L’EREDITA’ DEL TEMPO

Viaggio archeoletterario per le strade del centro storico.

Partenze ogni 10 minuti, durata 1 ora

Prenotazioni CTS Tivoli : 0774311608

a cura di CTS TIVOLI e AFFABULA ROMA TOUR



Dalle 18,30 in poi, Chiesa dell’ Annunziata à GAME NIGHT

Mostra di disegnatori e fumettisti & serata dedicata ai giochi da tavola

a cura dell’ Associazione TIBUR PLAY



Dalle ore 15,00 alle 23,00 , Piazza Campitelli à MUSEO CIVICO

Apertura straordinaria della mostra “ Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand Tour”



Dalle 20,00 in poi, Piazza Colonna à SUONI E VISIONI

Sonorizzazione del film “Palla n° 13”

sonorizzazioni di A. Cauduro e A. Marcone

a cura di Tivoli Liberatutti e Tempio del Vinile

DOMENICA 24 Settembre

Dalle 9,00 in poi, Piazza Rivarola à MERCATO DELLA TERRA & MERCATO CONTADINO

a cura di Confagricoltura, Slow Food Tivoli e Valle dell’

Aniene, Agriturist e Terrenove

Dalle 10,00 in poi, Piazza Rivarola à ORTO SINERGICO

Laboratori/studio di agricoltura sostenibile per grandi e piccini a cura di INNOVANDA Aps

Ore 10,00, Piazza Garibaldià Partenza 3° edizione della gara ciclistica amatoriale

Gran Fondo LA MEDIEVALE

a cura dell’ A. S. D. Ciclismo Lazio

Ore 18,00 Chiesa dell’ Annunziata à SCHERZI, SPAZI E RIUSI ARCHITETTONICI

Passeggiata curiosa alla scoperta dei frammenti di antichità sparsi nel centro storico. A cura dell’ Associazione Tivoli Imago Urbis