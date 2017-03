La Notte Redroom a Nuovo Cinema Palazzo

Venerdì 10 marzo Redroom approda al Nuovo Cinema Palazzo con la prima notte Redroom, un grande evento che vedrà salire sul palco diversi gruppi romani, mentre 11 illustratori si confronteranno sul tema de "L'urlo - il cortometraggio" dando vita al altrettanti opere che reinterpretano l'urlo da molteplici punti di vista. "L'urlo" è un cortometraggio drammatico, grottesco e onirico, scritto e diretto da Valerio Ferrara, con la colonna sonora curata dai McFly's Got Time, band rivelazione del 2016 e tra le più giovani promesse della musica indie italiana. I McFly's Got Time saranno in live session dalle 21,30, in compagnia di altri gruppi noti della scena romana (L'ultima Fila, Disturbo della Quiete Pubblica, Coffeebeans). Durante la serata sarà inoltre allestita un'installazione fotografica tridimensionale, ci sarà una jazz session con Summit, Vagool, Trio Happyciüs, Sophie Lumen, e si potrà assistere alla live performance di quattro ballerine dell'Accademia Nazionale di Danza, mentre a far da contorno agli spettacoli una delle location più suggestive della San Lorenzo capitolina. Redroom è un progetto poli-artistico nato a marzo 2016 da alcuni studenti della Sapienza. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma di eventi culturali legati al mondo dello spettacolo, per dare spazio a giovani artisti e musicisti, creando un ambiente di conforto e di crescita, nonché per dare al progetto stesso la possibilità di auto-finanziare le proprie iniziative: cortometraggi, installazioni, contest, mostre e gli eventi stessi alla base di Redroom. Nel mese di maggio è prevista una "Notte Redroom atto II con Proiezione" de "L'urlo - cortometraggio", le cui riprese sono appena terminate e sta entrando in fase di post produzione. Sinossi: Antonio Sinibaldi, giovane avvocato romano, ritrova un suo vecchio disegno e improvvisamente è travolto da un flusso di ricordi. Gli anni dell'università, i conflitti con il padre, le scelte non fatte, la passione per l'arte, il suo vecchio amore Chiara. In un delirio i dubbi e le incertezze prendono forma: la possibilità di un futuro diverso, l'urlo come unica liberazione. Ispirazioni: immancabili riferimenti ad "8 e mezzo" di Federico Fellini, la narrazione de "Il Conformista" di Bernardo Bertolucci, l'atmosfera di "A Serious Man" dei Fratelli Coen. La notte Redroom Venerdì 10 Marzo, dalle ore 18,00 Nuovo Cinema Palazzo Piazza dei Sanniti, 9 - Roma Ingresso 5 euro FB https://www.facebook.com/events/388435678198815/