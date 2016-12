La notte delle Dissonanze al Museo Bilotti

Il 26 dicembre 2016 alle ore 11.30 | LA NOTTE DELLE DISSONANZE in collaborazione con Roma Tre Orchestra al Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese.

Una casa spaziosa, la più bella abitata da Mozart a Vienna, uno scelto gruppo di convitati, fra i quali il padre Leopold e il grande Joseph Haydn, gli strumenti per fare musica insieme. È in questa cornice che la sera del 12 febbraio 1785, in un periodo apparentemente felice della vita di Mozart, viene eseguita per la prima volta una delle sue composizioni più discusse ed enigmatiche: il “Quartetto per archi in do maggiore”, detto "le Dissonanze". Che cosa si nasconde dietro le ventidue battute dell'Adagio introduttivo che hanno fatto versare fiumi di inchiostro, spesso contraddittori, ai musicologi e ai compositori degli ultimi due secoli? La volontà di aggirare le convenzioni musicali dell'epoca? Il tentativo di esprimere l'inesprimibile, attraverso l'uso di intervalli "proibiti" dall'armonia tradizionale? La dimostrazione della raggiunta maturità di un genere, il quartetto per archi?

Con: Sandro Cappelletto, voce narrante; Roma Tre Ensemble, Quartetto d’archi

Programma: W. A. Mozart: Quartetto per archi n. 19 in do maggio K 465