La notte della Luna

La serata di sabato 20 ottobre 2018 è una meravigliosa occasione di cultura e astronomia nel cuore della città di Fiumicino. Presso Villa Guglielmi, in occasione dell'InOMN2018 (International Observe Moon Night), una manifestazione promossa dalla NASA a carattere internazionale in cui in tutto il mondo, astronomi e astrofili si dedicano all'osservazione e comprensione del nostro satellite naturale.

Il Gruppo Astrofili Palidoro, che partecipa ormai per il terzo anno consecutivo a questa iniziativa, vi aspetta presso la sala conferenze di Villa Guglilemi alle ore 20.30 per partecipare ad una conferenza introduttiva che riguarda la Luna ed i suoi misteri, e a seguire vi invita presso i giardini del parco stesso all'osservazione dal vivo del nostro satellite. Verranno allestiti i potenti telescopi di cui l'associazione è dotata e per l'occasione sarà trasmessa una diretta web della Luna sulla pagina facebook "Gruppo Astrofili Palidoro" al seguente link: www.facebook.com/astrofilipalidoro

L'evento è ad ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune di Fiumicino ed ha come Media Sponsor gratuito la rivista scientifica Coelum.

Per chiedere ulteriori informazioni si può scrivere a info@astrofilipalidoro.it oppure ci si può collegare al sito web www.astrofilipalidoro.it