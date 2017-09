La notte della Luna

Quella di Sabato 28 ottobre è una sera particolare per Palidoro, in cui la cultura e l'Astronomia sono protagoniste.

La "Notte Internazionale Della Luna" è un evento gestito dalla NASA interamente dedicato alla comprensione e l'osservazione del nostro satellite naturale. L'InOMN2017 (International Observe Moon Night 2017) è il nome tecnico dell'evento che vede impegnati gli osservatori e astrofili di tutto il mondo (in base ai diversi fusi orari) nell'osservazione della Luna.

Il Gruppo Astrofili Palidoro anche quest'anno aderisce a questa interessante iniziativa e propone un evento di osservazione pubblica ai telescopi nel Campo della Parrocchia SS Filippo e Giacomo a Palidoro. In questo InOMN2017, patrocinato dal Comune di Fiumicino, c'è una bellissima collaborazione tra gli Astrofili Palidoro, il Comitato Promotore "Noi Palidoro" e l'Oratorio Salvo D'Acquisto della Parrocchia. Un momento di cultura e grande condivisione in cui tutti sono invitati, nessuno escluso... Un evento per grandi e piccini, sarà aperto con una conferenza riguardo la Luna e a seguire si potrà osservarla attraverso i telescopi degli Astrofili. Ad arricchire la serata ci saranno stand gastronomici con diverse prelibatezze. L'evento è a ingresso libero ed avrà inizio alle ore 20.30 presso Piazza Santi Filippo e Giacomo nel borgo di Palidoro (nel campo della parrocchia). Si ringrazia l'amministrazione comunale che è sempre attenta alle iniziative astronomiche del territorio e il Media Sponsor Coelum.

Per maggiori informazioni info@astrofilipalidoro.it