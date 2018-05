La Notte dei Musei 2018 - mostra foto-documentaria "Architettura e Regalità"

L'Accademia di Romania in Roma apre la Galleria in occasione della Notte dei Musei di Roma. (ingresso libero)

La mostra foto-documentaria “Architettura e Regalità” è organizzata dal Comune di Bucarest tramite creart – Centro di Creazione, Arte e Tradizione e dall’Istituto Culturale Romeno di Bucarest tramite l’Accademia di Romania in Roma. La mostra “Architettura e Regalità” si svolgerà sotto gli auspici della Famiglia Reale della Romania ed è realizzata dall’accad. prof. Răzvan Theodorescu, dal Prof. Arch. Augustin Ioan e dal Prof. Arch. Marius Marcu-Lapadat. La mostra sarà aperta al pubblico ogni giorno, nel periodo 11 maggio – 6 giugno 2018, presso la Galleria d’Arte dell’Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti 110). INGRESSO LIBERO.



La mostra raffigura tre temi principali: “Architettura dei Re e delle Regine della Romania”, sezione che mette in risalto il ruolo dei Re e delle Regine della Romania nella progettazione e nella conseguente realizzazione di alcuni degli edifici più importanti del paese; “Architettura di rappresentanza in Romania ispirata dalla Monarchia e dai monarchi”, un tema dedicato all’influsso della Famiglia Reale nella società romena e in diversi campi dell’architettura in Romania; “La mostra degli eventi espositivi dei Reali romeni”, sezione che rispecchia l’architettura di rappresentanza progettata con riguardo verso la società, architettura attraverso la quale il Regno di Romania intendeva essere percepito all’estero con alcuni tipici tratti identitari.



La mostra sarà integrata con il film documentario “Residenze della Monarchia Romena” (soggetto e sceneggiatura a cura dell’accad. prof. dr. Răzvan Theodorescu).



La mostra è stata allestita e presentata al pubblico per la prima volta (2016) presso il Castello di Pelişor a Sinaia, in occasione della Giornata della Regalità che celebrava i 150 anni dall’arrivo di Carol I di in Romania e dalla fondazione della dinastia reale e il compimento di 135 anni dalla proclamazione del Regno di Romania. L’inaugurazione della mostra è avvenuta nella presenza della S. A. R. Principessa Elena di Romania e di S. E. Alexander Nixon. La mostra è stata allestita e aperta al pubblico anche a Berlino, presso l’Ambasciata di Romania su invito di S. E. Dott. Emil Hurezeanu, Ambasciatore romeno in Germania, a Bucarest presso la Galleria creart – Centro di Creazione, Arte e Tradizione, a Vienna presso l’Istituto Culturale Romeno, a Braşov in occasione della 18-esima edizione del Festival “Etnovember”, Venezia presso la Galleria “Gino Valle” dell’IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia e a Napoli presso il Palazzo Gravina – sede dell’Università Federico II.