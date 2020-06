Roma Capitale partecipa alla prima edizione nazionale de "La Notte degli Archivi"

Il prossimo 5 giugno Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali parteciperà alla prima edizione nazionale de La Notte degli Archivi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) e Polo del ‘900, è patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

L’appuntamento è il 5 giugno alle ore 18.05 sulla pagina Facebook del Museo delle Mura (https://www.facebook.com/MuseoDelleMura/) e sugli altri canali social della Sovrintendenza Capitolina che, per l’occasione, condividerà con il pubblico un video riguardante gli Archivi Storici della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale.

Un percorso di immagini e parole che documenterà l’importanza e la complessità dei materiali conservati in questi Archivi, che custodiscono documenti cartacei e fotografici, memoria degli studi e degli interventi sul patrimonio monumentale di Roma.

Il tema dell’evento, #women, incentrato sul ruolo delle donne nei processi di innovazione e cambiamento nei più disparati campi, viene qui declinato sulle attività di riordino, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio documentario.

Il video confluirà in un grande archivio digitale audiovisivo che permetterà di poter disporre, anche in seguito, del lavoro realizzato da tutte le realtà coinvolte nell’evento.

Gli hashtag ufficiali dell'evento:

#archivissima2020

#lanottedegliarchivi

#women

#laCulturainCasa

#LaCulturaNonSiFerma