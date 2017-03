La Necropoli di Porto

La necropoli di Portus (Isola Sacra, Fiumicino) sebbene poco conosciuta, è uno dei siti più interessanti e affascinanti del nostro territorio. Sviluppatasi lungo la via Flavia in seguito alla costruzione dei porti di Claudio e di Traiano, accoglieva le spoglie degli abitanti del vicino insediamento di Portus. Camminando tra le numerose tombe monumentali, ancora perfettamente conservate e allineate lungo la strada, ci sembrerà di trovarci in una vera e propria città parallela. Ma chi erano i suoi eterni abitanti? Le iscrizioni, i rilievi, le pitture delle tombe ci forniscono preziosi indizi su di loro, permettendoci di ricostruire usi e costumi, mestieri, ruoli sociali, legami affettivi e ci restituiscono l'immagine con cui gli antichi stessi hanno voluto effigiarsi ed essere ricordati per sempre. Relatrice: Dott.ssa Claudia Gioia Appuntamento in Via Monte Spinoncia, 52, Fiumicino Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: Offerta Libera. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.