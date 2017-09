La necropoli di Porto

Una visita guidata imperdibile per ammirare la grande area sepolcrale di Porto, sull’Isola Sacra, a poca distanza da Ostia Antica, alla foce del Tevere. Grazie ad un archeologo, sarà possibile scoprire le tombe che dal I secolo popolano questo luogo, creando una vera e propria “città dei morti”. Avremo modo, passeggiando tra le varie sepolture, di conoscere gli usi e le tradizioni funebri degli antichi romani e di aggiungere qualche nozione e curiosità in più su chi qui venne sepolto, in particolare mercanti, schiavi affrancati e piccoli imprenditori. Un viaggio nel passato da non perdere!



Quando

Domenica 17 Settembre 2017 alle ore 16:15



Dove

Via Monte Spinoncia n. 52, Isola Sacra – Fiumicino, all’ingresso dell’area archeologica



Costi

Quota di partecipazione € 10 a persona; gratis under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/necropoli-di-porto/