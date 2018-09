La nave delle spose al Teatro Lo Spazio

scritto, diretto e interpretato da Lucia sardo con Gioacchino Cappelli e Sibilla Zuccarello

Lo spettacolo racconta i matrimoni per procura degli anni'20. Racconta il rito, la partenza, il viaggio e l'arrivo in queste terre lontane delle spose per procura, donne giovanissime che negli anni lasciavano la loro terra e andavano in America per vivere con l'uomo che avevano appena sposato sulla carta.

Dopo trenta giorni di viaggio lungo l'Oceano, sbarcavano, come milioni di emigrati a Ellis Island, e molte di loro, appena mettevano piede sulla banchina, capivano veramente il destino cui erano state consegnate; vedevano con i loro occhi una sorte poco divina e fin troppo umana...