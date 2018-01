"La musica non esiste": Alessio Bonomo a 'Na Cosetta

"La musica non esiste" è il nuovo lavoro discografico del cantautore Alessio Bonomo. 12 tracce intense e coinvolgenti composte dal cantautore, ma sviluppate e cresciute grazie anche alla fondamentale presenza di Fausto Mesolella che di questo disco, oltre ad aver suonato, ha curato arrangiamenti e produzione artistica.

In questo disco, che ascolterete in anteprima dal vivo, la poesia del suono creato da Mesolella e quella autorale di Bonomo danno vita ad immagini ed emozioni. Le rose che si vedono in un giardino; la capacità di meravigliarsi ancora per le piccole cose del quotidiano ma allo stesso tempo la consapevolezza di vivere in una realtà violenta e diversa da come ci viene raccontata; l’ideale di un amore così come il tabù della morte, sono solo alcuni dei colori e delle storie di questo disco che, come fotogrammi, imprimono la mente.

Sarà quindi l'occasione per una chiacchierata sul nuovo lavoro del cantautore che presenterà dal vivo alcuni brani del disco in versione acustica.

Con Alessio sul palco, Tony Canto (che ha curato la postproduzione artistica del disco dopo l’improvvisa scomparsa di Mesolella), Antonio Ragosta alla chitarra e Giovanni Di Cosimo alla tromba.

Modera l’incontro Fausto Pellegrini.