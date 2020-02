LA MOSTRA

#quasideltuttoesaurita

Con AMANDA FAGIANI

Testi di Giuseppe Della Misericordia

Il 27 febbraio 2020 alle ore 21,00 approda al Teatro Portaportese il divertentissimo one-woman show “LA MOSTRA – QUASI DEL TUTTO ESAURITA” con Amanda Fagiani

Un monologo comico, brillante, un’ora di spettacolo che tiene incollati gli spettatori, con il suo ritmo vivace. Spettacolo ironico, divertente, leggero nel suo essere vero. Poetico.

A tratti, paradossalmente surreale.

Proprio come gli esseri umani...

LA MOSTRA #quasideltuttoesaurita è una lei.

Una lei e... il suo tempo, che è sempre troppo poco.

Il figlio, il marito, il lavoro

la difficoltà di coesistere in una società ancora tanto patriarcale.

In una società sempre più lontana dalle “relazioni reali” e dai rapporti umani.

Una società che vive “l’essere diversi” con fastidio, intolleranza, arrivismo e competizione.

Saper arrivare a sorridere di fronte alla consapevolezza della diversità, significa saper accogliere.

Significa, saper amare.

E... “Amare qualcuno è fa-ti-co-so!” Cimentarsi nel farlo è la vera prova di coraggio.

Il pubblico si ritroverà a ridere a crepapelle e a sorridere, ad emozionarsi e a riflettere, mentre “si guarda allo specchio”.

Spettacolo scelto da EDA Italia Onlus in occasione della giornata contro la depressione femminile. Per questa occasione, é stato rappresentato a Milano il 24 ottobre 2018. Nel 2019 conta una decina di repliche, nel Nord Italia.

TEATRO PORTAPORTESE

Via Portuense 102 – Roma Tel.065812395

BIGLIETTI INTERO 15,00 EURO (13,00 EURO +2,00 DI TESSERA)

RIDOTTO 12,00 EURO (10,00 + 2,00 DI TESSERA)