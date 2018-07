La Moda per il sociale al festival Poveri ma belli

Un nuovo appuntamento al Festival Poveri ma belli, la manifestazione dell’estate romana 2018 dove musica, enogastronomia, spettacolo ed intrattenimento si fondono in un magico connubio sul lungotevere all’ombra di Ponte Vittorio Emanuele II a poche centinaia di metri da San Pietro e Castel Sant’Angelo. Dopo i salotti letterari di Ella Grimaldi e il Live di Sara Lauricella che hanno curato la direzione artistica degli eventi un nuovo appuntamento in banchina il 2 agosto alle ore 20:00.

FASHION ON THE RIVER OBIETTIVO NO VIOLENCE, moda e impegno sociale quando l'unione diventa il punto di forza, è la manifestazione che si svolgerà nella suggestiva scenografia sulla banchina del lungotevere in Sassia e si fa promotrice dei talenti emergenti della moda che raccontano con entusiasmo percorsi stilistici, guardando anche oltre i confini del fashion. In passerella per una sfida creativa e sociale le modelle del progetto fotografico itinerante Obiettivo No Violence di Michele Simolo che attraverso i suoi scatti vuole dare voce ad un grande messaggio di solidarietà contro la violenza di genere grazie al volto di donne e uomini del mondo dello spettacolo che gratuitamente hanno aderito all’iniziativa artistica sociale. Ideatrice e conduttrice della serata l’attrice pugliese Floriana Rignanese che presenterà le collezioni di due stiliste la pugliese Pasqua Pistillo E Sara Lumy Accademia del lusso. Special guest il prof. Luca Filippone Spoleto Art Festival. La serata si accompagnerà a momenti musicali, con la cantautrice Angelita Puliafito, un balletto realizzato dalle stesse modelle e una performance teratrale a cura di Marianna Petronzi. Chiude la serata il tanghero Sergio Tirletti con una sua travolgente esibizione. Un intreccio multi artistico tra moda e spettacolo per un grande messaggio: la moda non veste soltanto ma fa bene alle donne!