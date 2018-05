La mia America di Gillo Dorfles - presentazione del volume Skira

Venerdì 25 maggio a Roma al Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani 32) alle ore 17.30



si terrà la presentazione dell’ultimo libro di GILLO DORFLES



La mia America edito da Skira





Con i saluti e l'introduzione di Paolo Messa, Direttore del Centro Studi Americani



Intervengono:

Achille Bonito Oliva, Critico d'arte

Fulvio Caldarelli, Centro interdisciplinare di ricerca sul paesaggio contemporaneo

Furio Colombo, Giornalista e scrittore

Luigi Sansone, Curatore





A partire dal secondo dopoguerra, Gillo Dorfles viaggia negli States dove incontra personalità di primo piano: conosce i più noti studiosi di problemi estetici e critici d’arte - Thomas Munro, Clement

Greenberg, James Sweeney, Alfred Barr, Rudolf Arnheim, György Kepes - e dialoga con alcuni tra i maggiori architetti della East e West Coast - Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Louis Kahn,

Frederick Kiesler. Dai suoi soggiorni Dorfles trae spunto per numerosi articoli sulla società, la pittura, l’architettura, il design e l’estetica americana, all’epoca pubblicati su “Domus”, “Casabella”, “Aut Aut”, “La Lettura”,“Metro” e in numerosi cataloghi, articoli che, raccolti ora assieme ad altri scritti inediti in questo volume, ci permettono di approfondire uno dei periodi più significativi e stimolanti della cultura USA, attraverso i racconti e le memorie del grande critico d’arte.