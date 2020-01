La merla sul camino, laboratorio per bambini

Prima che i cambiamenti climatici e la trasmissione orale facciano scomparire del tutto questa tradizione, durante il laboratorio organizzato dall'Associazione "In-Itinere" i bambini saranno invitati a conoscere la simpatica leggenda di una merla originariamente bianca che - per ripararsi dal freddo degli ultimi giorni di Gennaio - si rifugia in un comignolo diventando da quel giorno un bell'uccellino di colore nero per via della fuliggine.

Si leggerà il libricino dedicato a questa affascinante storia e si realizzerà un uccellino in feltro poggiato su un tappo di sughero: un lavoretto perfetto per diventare un porta-foto o porta-note da scrivania.



Prenotazione richiesta entro Giovedì 16 Gennaio, scrivendo un'email a: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com

Età consigliata: dai 5 anni in su

Costo del laboratorio: 10€ (compresi materiali, tessera e MERENDA!)

Associazione "In-Itinere", Via Tenuta S.Agata 22 (Roma)

Info Facebook: initinere.scoprirepercorrendo

