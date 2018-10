“La Mente. Istruzioni per l’uso” di Pippo Franco: spettacolo e cena

All'Hangout Art Cafè arriva “La Mente. Istruzioni per l’uso”. L’umorismo nel cervello di Pippo Franco, con Pippo Franco e Marta Scelli, in scena il 6 e 12 dicembre.

L’uomo, che è indissolubilmente legato al suo cervello, non può fare a meno del simbolo e l’esistenza ha, a sua volta, un valore simbolico.

Il simbolo agisce da mediatore, lancia dei punti, raduna elementi separati, colloca il cielo e la terra, la materia e lo spirito, la natura e la cultura, il reale e il sogno, l’inconscio e la coscienza.

L’ironia, il più divertente elemento del simbolismo dell’essere, va vissuta come un’esperienza da non perdere. Anche la poesia è strutturata sui simboli, come tutta la nostra vita.

Menù: Aperitivo e Cena

Antipasto

Primo

Secondo con contorno

Dolce

Bevante incluse

35,00€

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info: 06/42010026