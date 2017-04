La MB Music International presenta il tormentone dell’estate “La Music me Da”

La MB Music International la nuova etichetta discografica romana, che sostiene la musica indipendente, presenta il tormentone dell'estate "La Music me Da" scritto ed interpretato dal cantante Luis Navarro (Amici 8) e dal cantautore napoletano Francesco Renzi. La canzone dal sound latino, riprende il ritmo reggaeton con un testo metà in italiano e metà in spagnolo, che promette di far ballare tutti gli amanti del genere per tutta l'estate 2017! Il reggaeton è una forma di musica reggae nata a Porto Rico ed a Panama e, ad oggi in Italia spopola e viene accolto dai social con record di visualizzazioni su youtube, come il video de "La Music me Da", che in soli pochi giorni dalla sua messa in onda, conta oltre 386.527 visualizzazioni con migliaia e migliaia di condivisioni! Tutti noi conosciamo sicuramente Luis Navarro visto più volte alla trasmissione televisiva di Rai 1 "Domenica In" nel 2002, condotta da Carlo Conti e Mara Venier. Tra i suoi successi ricordiamo sicuramente nel 2006 "Non sei più tu", dallo stile latin-pop, il suo Vida Loca tour 08 dove conquista tantissime piazze del centro-sud Italia, in particolar modo della Campania. Durante l'estate 2009 gira alcune piazze del sud Italia con il suo Corazòn Latino tour 09 con l'ausilio di diversi musicisti e manager, ma lo stile prevalente è sempre lo stesso, il LATIN-POP. Ad oggi lo ritroviamo con il brano "La Music me Da" che, insieme al cantautore napoletano Francesco Renzi sarà ufficialmente messo in vendita, solo a fine aprile, prima su itunes e poi sugli altri store ed uscirà anche su cd prodotto dalla Mea Sound, casa di produzione napoletana che ha lanciato molti fenomeni nel capoluogo campano. Ma senza dare troppe anticipazioni vi invitiamo a visitare i link sottostanti e augurarvi buon ascolto! Luís Navarro http://www.luisnavarromusic.com Francesco Renzi https://www.facebook.com/francescorenziofficialpage/?fref=ts Videoclip "La Music me Da" https://www.youtube.com/watch?v=tb3x27f4NBU