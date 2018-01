La Maschera in concerto a Roma

La Maschera, una delle band emergenti più ricercate della scena indipendente campana, arriva nella Capitale per una nuova tappa del ParcoSofia Tour che, nelle prossime settimane, toccherà anche altre grandi città italiane.

L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio al Wishlist Club di San Lorenzo.



Sul palco, Roberto Colella (Voce/Tastiera/Chitarra), Vincenzo Capasso (Tromba), Antonio Gomez Caddeo (Basso), Marco Salvatore (Batteria) e Alessandro Morlando (Chitarra Elettrica), daranno vita alle storie di ParcoSofia, il nuovo disco della band uscito lo scorso novembre per l’etichetta Full Heads.



ParcoSofia è l’ecosistema in cui convivono armonicamente storie e personaggi diversi, opposti. Un mondo dove gli eroi non sono altro che uomini comuni con la loro vita straordinariamente normale. Viaggi, infanzia, vita e ricerca sono alcuni dei temi predominanti. Non manca una canzone d’amore, così come non manca un elogio alla libertà.



A tre anni di distanza da ’O Vicolo ‘e l’Allerìa, oltre 100 concerti in giro per la Campania e per tutta Italia, il sold-out del Teatro Bellini e piazze piene in ogni occasione, La Maschera propone così un disco in cui convivono anime diverse tra loro, come diverse sono le direzioni musicali che caratterizzano gli 11 brani di ParcoSofia, che partono da Napoli e arrivano fino in Africa, grazie al fortunato incontro artistico col musicista senegalese Laye Ba.





Con il sostegno di SIAE “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”





La Maschera in concerto al Wishlist Club

Venerdì 26 gennaio – ore 22,00

Via dei Volsci 126 B (San Lorenzo)

Roma

ingresso 5 € con tessera